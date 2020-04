De 'nieuwe Remco Evenepoel'? Ajax-middenvelder knalt ploegmaats van Wout Van Aert uit het wiel

'Carel wie?' zullen de renners van de Nederlandse wielerformatie Jumbo-Visma gedacht hebben toen ze het op digitaal wielerplatform Zwift moesten afleggen tegen Carel Eiting.

Carel Eiting toonde zich de snelste op Zwift over een virtuele afstandje van ruim 40 kilometer.Niet spectaculair voor een profvoetballer die op de loonlijst van Ajax staat, ware het niet dat hij tal van renners van Jumbo-Visma, zoals Robert Gesink en Steven Kruijswijk, achter zich liet.

De nieuwe Remco Evenepoel horen we u al zeggen. Het 20-jarig toptalent van Deceuninck.Quick-Step ruilde in een niet zo ver verleden zijn Anderlecht-shirt nog in voor een racefiets.

Vrij confronterend om chips-etend op de bank erachter te komen dat Carel Eiting de hele wielerploeg van Jumbo Visma eruitfietst... 😂 pic.twitter.com/9EGEwe3VTy — #PantelicPodcast (@PantelicPodcast) April 17, 2020

Voor een carrièreswitch is het wellicht wat laar voor de 22-jarige middenvelder.