Tijdsnood bij 1B-club: onderhandelingen met nieuwe investeerders, maar eigenaar weigert voorlopig scheidingsakte te tekenen

Lommel SK heeft vrijdag om uitstel gevraagd bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Het heeft te maken met de behandeling van hun licentiedossier. Eigenaar Udi Shochatovitch maakt het de club namelijk niet makkelijk.

Shochatovitch wil niet langer investeren in de club, omdat Lommel eerst geen licentie kreeg. Volgens Het Laatste Nieuws zijn er wel onderhandelingen aan de gang met nieuwe investeerders, maar Shochatovitch wil de ‘scheidingsakte’ voorlopig niet tekenen.

Bij een rechtszaak zal de club wel gelijk krijgen, maar ze zitten in tijdsnood. Het BAS-dossier moet namelijk deze dinsdag al in orde zijn, maar het coronavirus zorgt er mee voor dat er vertraging is. Het bestuur heeft uitstel gevraagd tot het einde van de maand.