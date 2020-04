Jeugdwerking Beerschot wordt paradepaardje: "Elk spelertje moet fier zijn dat hij het shirt van Beerschot kan dragen"

Beerschot gaat zwaar inzetten op de jeugdwerking. De nieuw aangetrokken 'Academy Manager' Davy De Smedt moet dat in goede banen leiden. Intussen wordt er hard gewerkt aan de omkadering en worden er specialisten aangetrokken om een doorstroming naar de A-kern te garanderen.

"Er is reeds een duidelijke visie uitgewerkt door mensen binnen de club en die ziet er zeer goed uit. Hoofdzaak zal nu zijn om ervoor te zorgen dat die visie ook wordt uitgedragen door iedereen die in de jeugdwerking actief is. Het is niet de verantwoordelijkheid van 1 persoon om te waken over deze visie, het is wel de taak van iedereen om daar achter te staan", legt hij uit op de clubsite.

"We willen meer inzetten op het individueel begeleiden van de spelers. Elke positie vraagt andere accenten, elke speler heeft andere tekortkomingen enz…Met het aantrekken van liniecoaches die in kleine groepjes gaan werken zetten we hier al een stap voorwaarts."

Beerschot wil - ondanks het accomodatieprobleem - ook zoveel mogelijk kinderen in het verhaal betrekken. "Met een duidelijk verschil tussen het elite-verhaal en de provinciale en regionale zuilen. Ik heb begrepen dat plaatsgebrek een belangrijke struikelblok is waar we hopelijk op middellange termijn stappen kunnen in zetten."

En de waarden die een Beerschot-spelertje moet uitdragen zijn duidelijk. "Fierheid, positivisme, klasse en respect moeten in alle geledingen van onze jeugdwerking doordrongen zijn. Elk spelertje moet fier zijn dat hij het truitje van Beerschot kan dragen. Zowel bij thuiswedstrijden als bij uitwedstrijden moeten we er voor zorgen dat zowel de tegenstrevers, de scheidsrechters als de supporters met een positief beeld over Beerschot naar huis gaan."