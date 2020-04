Ex-Rode Duivel op 90-jarige leeftijd overleden

Vreselijk nieuws uit de Belgische voetbalwereld. Mon Van Gestel is namelijk op 90-jarige leeftijd overleden. Van Gestel speelde in de jaren 50 even voor de Rode Duivels en hij is één van de oprichters van Aeroclub Keiheuvel.

In zijn periode als voetballer speelde Mon Van Gestel bij TSV Lyra. Hij was ook even een Rode Duivel, want tussen 1951 en 1954 was zat hij bij de selectie van de Nationale ploeg. Hij is ook één van de oprichters van Aeroclub Keiheuvel. Mon Van Gestel is overleden in het ziekenhuis van Mol. Hij werd 90 jaar oud.