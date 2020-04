"Spelers die schitterden nadat ze de Premier League vaarwel zeiden": Britse kwaliteitskrant noemt twee (ex-)Buffalo's

De Britse kwaliteitskrant The Guardian ging voor de twintig clubs van de Premier League op zoek naar een speler die zijn stempel niet kon drukken in Engeland, maar daarna wel uitblonk bij een andere club.

Het kwam terecht bij twee spelers die een link hebben met de Belgische competitie, allebei bij KAA Gent. Eerst kwam Alexander Sorloth aan bod. De Noorse spits is eigendom van Crystal Palace maar wordt uitgeleend aan Trabzonspor (en daarvoor aan Gent), waar hij 19 scoorde in 26 optredens.

Voor Norwich kwam The Guardian uit bij de huidige aanvoerder van de Buffalo's: Vadis Odjidja. "De club betaalde veel geld voor hem, maar hij speelde maar één match in het jaar van de promotie en drie keer in de Premier League zelf."

Na Norwich trok Vadis naar Legia Warschau en Olympiakos, om in 2018 naar België terug te keren. Dit seizoen maakte hij mee het mooie weer bij KAA Gent, mét de aanvoerdersband rond zijn arm.