Lokeren-doelman Davino Verhulst kan niet begrijpen hoe De Vries hen beloog: "Je hoopte toch dat één van zijn verhalen waar zou zijn"

"Ik ben er het hart van in!" Davino Verhulst heeft het moeilijk zijn emoties onder woorden te brengen na het faillissement van de club waar hij zeven jaar voor speelde. Verdriet overheerst, maar kampt met een wrang gevoel van boosheid. "Je hoopte toch dat er iets van waar zou geweest zijn."

De doelman had het wel zien aankomen, maar ergens had hij toch nog een beetje hoop op een goeie afloop. "Ik ben enorm teleurgesteld. Alle hoop die ik nog had, is in één keer weg. Het is echt een zware domper", reageert hij bij Voetbalkrant.com. "Hij (De Vries, nvdr.) kwam toch alle weken met nieuwe verhalen, dan denk je toch dat er wel één van waar zijn. Blijkbaar niet..."

Ook Verhulst heeft weinig goeds meer te zeggen over voorzitter De Vries. "Kijk, ik ben niet de persoon die schiet op andere mensen, maar nu zit ik toch met een heel wrang gevoel. Als je zoveel dingen belooft die je niet kan waarmaken... Als ze u zolang aan het lijntje gehouden hebben..."

Als je zoveel dingen belooft die je niet kan waarmaken

"Dat hij niet de middelen had om het allemaal te doen, dat moet je toch weten voor je eraan begint? Het ging al x aantal jaren bergaf met Lokeren, maar dan kwam er met een nieuwe voorzitter nieuwe hoop en nieuwe energie. Zeven maanden later is de club failliet. Dit is een heel raar gevoel!"

Vooral voor de supporters is het een mokerslag. Verhulst leeft met hen mee. "Wij spelers zijn passanten, al is het voor mij toch nog wat anders aangezien ik er 7 jaar speelde. Dat kan je niet wegvegen. Voor mij is het ook een enorme klap na alles wat ik met Lokeren heb meegemaakt."

Kyllian kan je eigenlijk bij de supporters rekenen, dit is zijn club

"Maar voor de supporters... Ik heb met enkelen al persoonlijk contact gehad. Dan bloedt mijn hart. Voor die mensen is dat hun leven, in goede en slechte tijden. Ik weet niet wat ik tegen hen moet zeggen. Het is allemaal boven onze hoofden beslist. Ik leef enorm met hen mee."

Clubicoon Kyllian Overmeire zal er nog het meest van afzien. "Kyllian kan je eigenlijk bij de supporters rekenen", zegt Verhulst. "Dit is zijn club. Kyllian is geen passant hé. Die speelt hier al heel zijn leven. Ik heb hem nog niet gehoord, ik kan me zelfs niet voorstellen hoe hij zich nu voelt."