Lokeren-boegbeeld Overmeire reageert verslagen: "Ik bleef maar hopen, tevergeefs dus"

Killian Overmeire en Sporting Lokeren was een lang huwelijk waar nu abrupt een einde aan komt. De Lokerse kapitein speelde maar liefst 16 seizoenen op rij voor de eerste ploeg van Lokeren. Hij reageert dan ook heel verslagen op het nieuws van het faillissement van zijn ploeg.

"Ik ben vandaag met mijn gezicht vol tegen de muur gebotst", reageert Overmeire bij Het Nieuwsblad. Ondankse de onheilspellende berichten en de wolken die al even samentroepten boven Daknam, bleef de 34-jarige kapitein erin geloven. "Ik bleef maar hopen, tevergeefs blijkt nu. De stekker is eruit", klinkt het emotioneel.

"Het hele verhaal met Louis De Vries was de kroniek van het aangekondigde einde, maar wij bleven er vol voor gaan. Ondanks dat we niet meer betaald werden. Ik heb jongens zien wenen in de kleedkamer, collega's die diep in de problemen zaten. Wij hebben ons leeggeperst, vooral voor de fans", gaat Overmeire voort.

Hoe ziet Overmeire zijn toekomst? "Ik wil nog graag één of twee jaar profvoetballer zijn, ik vrees dat mijn toekomst dan niet meer in Lokeren ligt. Ik heb gehoord van de plannen met VW Hamme maar ik moet ook naar mezelf kijken. Wat als dat ook opnieuw foutloopt?", ziet Overmeire de situatie heel somber in.