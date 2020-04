Courtois speelt virtuele wedstrijd tegen voetbaldwerg... en slaagt er niet in om te winnen

Gelijkspelen tegen voetbaldwerg Luxemburg zou een schande zijn in de echte wereld, maar op FIFA niet zozeer. De Luxemburgse selectie staat niet op het videospel waardoor onze buren ook met de Belgische selectie speelde, in gele uittenues.

Courtois en Vande Wattyne speelden apart een wedstrijd tegen een Luxemburgse voetballer en esporter. Gecombineerd werd er 5-5 gelijkgespeeld.

