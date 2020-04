Speler die in 2015 bij Standard vertrok leverde de club plots nog 2 miljoen euro op

Standard zag in februari van dit jaar plots 2 miljoen euro op de bankrekening verschijnen. De Luikse club had een zaak bij de FIFA tegen Las Palmas lopen en kreeg gelijk.

Jonathan Viera, zegt die naam u nog iets? Logisch als dat niet zo is, want de Spanjaard was maar een half jaartje actief in ons land. In 2014 speelde hij zeven officiële matchen voor Standard, waarna hij werd uitgeleend en later verkocht aan Las Palmas voor 900.000 euro.

Doorverkooppercentage

Een verlieslatende affaire, want de Rouches hadden de aanvallende middenvelder voor 2 miljoen euro overgenomen van Valencia. Wellicht daarom hebben ze bij de verkoop aan Las Palmas nog een doorverkooppercentage van 20% bedongen.

Een goede zet, want in 2018 verkocht Las Palmas hem voor 11 miljoen euro aan het Chinese Beijin Guoan. De Canarische club weigerde dat percentage door te storten aan Standard, maar na een klacht van de Rouches en veel vijven en zessen zag Standard het bedrag in februari toch op hun rekening verschijnen.