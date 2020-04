Het relaas van nog een profclub uit 1B die zo goed als kansloos is voor het BAS: "2 miljoen of het is gedaan"

Met Lokeren is er al één club die de boeken heeft moeten neerleggen nadat de nieuwe eigenaar zijn financiële plichten niet kon vervullen. Met Lommel SK is er nog een club die in hetzelfde schuitje zit. Alles hangt af van eigenaar Udi Shochatovitch...

"De club kwam een jaar geleden in handen van de Israelische advocaat Udi Shochatovitch. Udi, zoals hij in Lommel genoemd wordt, kreeg als voorwaarde mee dat hij 2,6 miljoen euro in de club moest pompen verspreid over 5 jaar", schetst Stef Wijnants de situatie bij Sporza. "Hij moest er ook voor zorgen dat de club jaarlijks zijn proflicentie kreeg. Slaagde de advocaat niet in dat laatste dan zou de oude vzw de club voor één symbolische euro opnieuw mogen overnemen."

De oude vzw heeft echter niet de middelen om alle opgebouwde schulden mee over te nemen. Daarom is de hoop gevestigd op een investeerder of overnemer die onmiddellijk 2 miljoen euro in de club kan pompen. "Verwachting is dat de Israëliër met een overname akkoord zou gaan wanneer een nieuwe externe investeerder- liefst een Belg - om en bij de 800.000 euro (het precieze bedrag is niet bekend) op tafel legt. Zo zou hij tenminste nog iets van zijn geld terugzien."