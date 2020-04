Sébastien Pocognoli over de vurigheid van de supporters: "Hier is de beste sfeer in 1B"

Deze winter kwam Sébastien Pocognoli aan bij Union en hij heeft al mogen proeven van de de vurigheid en van de sfeer van de supporters. hij is naar eigen zeggen onder de indruk.

De verdediger heeft sinds zijn aankomst bij Union nog niet veel gespeeld: hij heeft in vier 1B-wedstrijden gespeeld en de laatste twee competitiewedstrijden heeft Pocognoli gemist door een knieblessure.

Een club die klaar is om een stap voorwaarts te zetten.

Toch heeft hij al genoten van de voorbije periode. "Het is een historische club, met een groot verleden en een grote potentiële fanbase. Thuis hebben we het geluk om in een goed gevuld stadion te spelen", vertelde hij aan RTL Sport.

"We zijn er zeker van dat hier de beste sfeer is van 1B," voegde de speler toe, die er zeker van is dat Union alle troeven in handen heeft om een 1A-club te worden. "Als de club zich goed blijft ontwikkelen, is er een manier om het stadion te vullen. Het is een club die het verdient en klaar is om een stap voorwaarts te zetten."