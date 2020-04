Dan toch een fusie voor Sporting Lokeren: Waaslanders gaan in zee met club uit tweede amateurklasse

Sporting Lokeren heeft dan toch een club gevonden waar mee gefusioneerd zal worden. De voorbije dagen leek het VW Hamme te worden, maar het wordt uiteindelijk KSV Temse. De club zal door het leven gaan als KSC Lokeren-Temse.

Volgens Het Laatste Nieuws gaat Sporting Lokeren in zee met KSV Temse. Later deze avond zal er meer informatie komen over de nieuwe fusieclub. De twee clubs gaan vanaf nu samen door het leven als KSC Lokeren-Temse. KSV Temse kwam dit seizoen nog uit in de tweede amateurklasse.