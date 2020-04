Standard-spelers geven stugge houding op: unaniem akkoord is bereikt

Een makkelijke opgave was het niet, maar Standard heeft met zijn spelers nu toch een algemeen akkoord bereikt over de verlaging van de salarissen.

Een deel van de spelersgroep onder aanvoering van Zinho Vanheusden was het eerst niet eens met de keuze die ze kregen: technische werkloosheid of een stevige loonsverlaging. Vooral dat ze daar niet in gehoord werden, deed de koppigheid stijgen.

Maar spelersvakbond Sporta kwam bemiddelen en nu is er sinds gisterenavond toch een akkoord gevonden waar iedereen mee kon leven. Alle handtekeningen werden gezet en de spelers aanvaarden een aanzienlijke loonsverlaging. De grootverdieners leveren meer in dan de lagere lonen. Een deel gaat naar de Luikse ziekenhuizen.