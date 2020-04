"Kiezen tussen een all-in sportaanbod op TV van €20 of een match in Amateur voor €10...": Ex-doelman van Beerschot-Wilrijk over de financiële problemen in het amateurvoetbal

AS Verbroedering Geel leek op een faillissement af te stevenen, maar hoopt nu toch nog een licentie voor 2e amateur te halen door vers kapitaal. Het was lang niet de enige ploeg met financiële problemen in het amateurvoetbal. Een kwalijke trend.

Een van de spelers die de financiële problemen van de club rechtstreeks ondervond was Jef Snyders. "November was de laatste maand waarvoor we onze centen kregen", vertrouwde de 29-jarige doelman ons toe. Na een jaartje bij Geel keert de gewezen keeper van Beerschot-Wilrijk keert volgend seizoen terug naar FC Kontich.

Geen zwart geld meer

"De financiën speelden zeker mee, maar het is niet de enige reden voor mijn vertrek. Ik werk in Kontich en daar trainen we maar twee keer per week. Om in Geel te geraken moest ik vier keer per week de Antwerpse ring over om te gaan trainen. Heen en terug. En dan zat ik nog op de bank (na speeldag 10, nvdr.)", gaf hij aan.

De financiële problemen bij de amateurclubs verbazen hem niet echt. "Alles is een kwestie van vraag en aanbod. Er zat veel zwart geld in het voetbal en spelers konden veel verdienen. Mensen kwamen ook kijken naar het voetbal. Nu is dat zwart geld, en dat geloof ik echt, bijna volledig uit het voetbal verdwenen. Tegenwoordig zit je ook met een overaanbod op televisie. Voor 20 euro per maand kijk je naar alle sportevenementen ter wereld en voor een match in Amateur leg je al snel 10 euro neer. Tja..."

Beerschot

Snyders keepte sinds 2010 voor Wilrijk en na de fusie nog drie jaar voor Beerschot-Wilrijk. Hij maakte drie opeenvolgende promoties mee als eerste doelman. "Natuurlijk volg ik ze nog. Ik hoop dat ze straks eindelijk naar 1A gaan. Ten eerste omdat ze het verdienen en ten tweede omdat ik dan kan zeggen dat ik toch voor een half procentje heb kunnen meewerken aan de wederopstanding", legde hij uit.

"Ik probeer toch een paar keer per jaar te gaan kijken en dat geeft een speciaal gevoel. Enerzijds leuk en anderzijds nostalgisch. Sportief gezien is dat het mooiste wat ik heb meegemaakt en dat zal ik ook niet meer overtreffen. Dat besef ik maar al te goed", besloot Snyders, die volgend seizoen in de Antwerpse eerste provinciale afdeling uitkomt met Kontich.