Kemar Roofe heeft veel lof voor een ploegmaat: "Hij wordt een geweldige trainer"

Zijn eerste seizoen in België werd vooral gekenmerkt door blessures, maar Kemar Roofe was wel te vinden voor de werkwijze en de aanpak van Vincent Kompany. Volgens de aanvaller zou de Rode Duivel in de toekomst een geweldige trainer zijn.

Het was Vincent Kompany die Roofe heeft kunnen overtuigen om naar België te komen. En acht maanden na zijn aankomst is de Britse spits nog meer overtuigd door zijn ploegmaat. "Hij is een echte leider en een slimme manager. Ik denk dat hij één van de beste trainers ter wereld zal worden in de toekomst," aldus Roofe in een interview met Inews. De aanvaller waardeert ook het "moderne voetbal" waar Vincent Kompany op wil inzetten. "Hij wil dat we over de grond spelen, met veel beweging en offensief voetbal," concludeert Kemar Roofe.