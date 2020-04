Trainer van Temse stapt mee in het nieuwe verhaal 'KSC Lokeren-Temse': "Misschien was dit wel het sein om in een groter project te stappen" & "Hopelijk klikt het snel en goed met de supporters"

Sporting Lokeren en KSV Temse zijn niet meer. De twee clubs bundelen de krachten en komen volgend jaar onder de naam KSC Lokeren-Temse uit in de tweede amateurklasse, waar Temse dit seizoen actief was. Gewezen doelman Yves Van Der Straeten blijft aan als trainer.

Yves Van Der Straeten keepte op het hoogste niveau in België bij Antwerp en Lierse en wordt na drie jaar T1 van Temse ook de coach van de fusieclub. "Ik ga straks mijn vierde jaar in als trainer van de club en toch voelt het een beetje aan als een hoofdstuk afsluiten", gaf de 49-jarige trainer aan.

Want uiteraard blijft niet alles bij het oude. Naast de naamsverandering verhuizen trainer en spelers straks ook naar Daknam voor hun thuismatchen. "Voor een club uit tweede amateurklasse is de accommodatie op Temse top, met een veld dat er pico bello bij ligt. Zoals ik al zei voelt de verhuis aan als het afsluiten van een hoofdstuk, maar op Daknam spelen, een stadion dat traditie ademt, zal uiteraard voor een boost zorgen."

Band met de supporters

Ook de achterban van de nieuwe club zal groter zijn dan die van Temse. "We hadden niet gek veel supporters, maar er heerste wel een zekere chemie tussen spelers, technische staf en supporters. Een familiaal sfeertje. Met meer dan duizend supporters is het niet langer mogelijk om na de match met iedereen een pint te drinken en een babbeltje te slaan, maar ik hoop dat het zo snel en zo goed mogelijk klikt met de vele supporters van beide kernen die in het nieuwe verhaal zullen stappen."

Er zal straks zeker een nieuwe wind waaien aan de Durme en de Schelde, maar was dat voor Temse echt nodig? "Voor het financiële verhaal moet je niet bij mij zijn, maar ik denk dat we in deze regio samen met Waasland-Beveren zowat de enige ploeg op nationaal niveau zijn die op een gezonde manier draait. Op budgettair vlak werd er een stapje terug gezet dit jaar en zorgden we wel voor het behoud."

"De club werd gedragen door twee personen. Altijd door dezelfde twee en dan is het draagvlak naar de toekomst toe misschien klein. Zo nam Alain (Alain Vereecke, algemeen manager, nvdr.) veel taken op zich, van budgetbeheer tot het samenstellen van de kern. Misschien was dit wel het sein om in een groter project te stappen", besloot Van Der Straeten.