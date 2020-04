Niet enkel in België, oorlog in Nederland! Club van ex-Anderlecht-trainer stapt onmiddellijk naar rechter na beslissing KNVB: "Evenveel recht als Feyenoord!"

Grote commotie in Nederland na de beslissing van de KNVB om geen dalers en stijgers aan te duiden na het stilleggen van de competitie. Maar ook over de verdeling van de Europese plaatsen is het ronduit oorlog. FC Utrecht heeft al aangekondigd dat het de KNVB voor de rechter daagt.

Utrecht krijgt geen Europees ticket, maar staat wel in de finale van de beker en had slechts drie punten achterstand op Willem II in de stand, maar wel met nog een match minder. En met een beter doelsaldo...

'Het is voor FC Utrecht onaanvaardbaar dat de bekercompetitie, die op één wedstrijd na niet is uitgespeeld, geheel genegeerd wordt en niet meeweegt in de afweging welke club op sportieve gronden recht heeft op een Europees ticket. Het ticket voor de groepsfase van de Europa League wordt zonder enige toelichting toegekend aan Feyenoord op basis van de ranglijst in de competitie."

"FC Utrecht heeft evenveel recht op dit ticket als mede-bekerfinalist Feyenoord (en zelfs meer recht omdat het een bekerwedstrijd meer heeft gewonnen dan Feyenoord), wat niet meegenomen is in de presentatie van de besluiten vandaag."

"De besluitvorming van het bestuur betaald voetbal (het gebrek aan transparantie en objectiviteit) stuit FC Utrecht dan ook tegen de borst. Dit proces wordt niet geaccepteerd door de Domstedelingen."