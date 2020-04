Waalse club pakt uit met grote naam: niemand minder dan topman van MR is nieuwe voorzitter

Royal Francs Borains pakte vrijdag uit met heel verrassend nieuws. De club stelde een nieuwe voorzitter aan. Niemand minder dan Georges-Louis Bouchez.

Francs-Borains organiseerde vrijdag een persconferentie in het Stade Robert Urbain de Dour, uiteraard met respect voor de social distancing principes. De club, die straks promoveert naar de hoogste amateurklasse, stelde een nieuwe voorzitter aan. Het werd niemand minder dan Georges-Louis Bouchez, partijvoorzitter van de MR, de Waalse Liberalen.

"Profvoetbal is uiteraard een van de ambities, maar dat doen we niet zonder eerst een structuur op poten te zetten of zonder financiële slagkracht. De club moet zich eerst focussen op de vijf komende jaar. Daarin mogen we onszelf niet wegsteken maar mogen we het ook niet meteen te groot zien", zei Bouchez tijdens zijn voorstelling.