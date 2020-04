Meerdere Nederlandse clubs razend na besluit KNVB: minstens één rechtszaak op komst

De beslissing van de KNVB ter afhandeling van de competitie veroorzaakt heel wat commotie in Nederland. Vooral de clubs die naast een Europees ticket en naast promotie grijpen zijn in shock en uiten hun ongenoegen in de Nederlandse media. Utrecht heeft al besloten om stappen te ondernemen.

Utrecht krijgt geen Europees ticket, terwijl het van mening is dat het daar op sportief vlak wel recht op heeft. Vanwege de plaats in de finale van de beker én de stand in de reguliere competitie. Utrecht heeft immers een wedstrijd minder gespeeld dan Willem II en zou de ploeg uit Tilburg bij winst van die inhaalmatch voorbijsteken op basis van het doelpuntensaldo. Daarom besloot Utrecht al om naar de rechtbank te trekken.

Voor Cambuur, riant koploper op het tweede niveau in Nederland, komt er geen promotie. "Allereerst sta je een straatlengte van elf punten voor", haalt trainer Henk de Jong aan. "Daarnaast kiest de KNVB ervoor om bij de toewijzing van de tickets voor Europees voetbal wél naar de ranglijst te kijken, maar bij promotie en degradatie niet. Dat valt toch niet uit te leggen?"

Zijn collega Mike Snoei van De Graafschap, dat eveneens een promotie door de neus geboord ziet, is even ontgoocheld. "Dit is zo onrechtvaardig. Ik ben hier zo ziek van. Het is gewoon niet te verklaren. Ik wil naar de Arena, naar de Kuip, niet weer naar Helmond Sport en TOP Oss. Ik kan het gewoon niet begrijpen."