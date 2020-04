🎥 Irreëel: nieuwe voorzitter én MR-politicus Bouchez wordt voorgesteld als een echte rockster

Royal Francs Borains pakte vrijdag uit met heel verrassend nieuws. De club stelde een nieuwe voorzitter aan. Niemand minder dan Georges-Louis Bouchez, partijvoorzitter van de MR.

De manier waarop hij werd onthaald is echter 'speciaal' te noemen. Op de tonen van 'Simply The Best' van Tina Turner maakte hij zijn intrede om zijn openingsspeech te geven: "Ik hoop dat ik de verwachtingen kan inlossen."

Tja, dat wordt een moeilijke...