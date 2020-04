Antwerp hekelt "dubbele petten" in de Pro League en wijst naar Club Brugge als motor achter stopzetten van de competitie

Als 80% van de Algemene Vergadering instemt met het advies van de Raad van Bestuur van de Pro League, de competitie stopzetten, dan wordt er dit seizoen niet meer gevoetbald. Dan wordt er overgegaan naar de verdeling van de Europese tickets en beslist over het format, degradanten en promovendi.

Als het aan Antwerp ligt, dan zegt die Algemene Vergadering "nee, we voetballen door, tenzij experts beslissen dat er overmacht is". Dat liet Sven Jaecques, sportief manager van Antwerp, verstaan in Play Sports Kot.

"Enkele clubs hebben die stopzetting er te snel willen doorduwen, zonder dat er voldoende draagvlak is in de Algemene Vergadering. Volgens mij geraken ze niet aan 80%, maar alles kan natuurlijk snel veranderen", legde Jaecques uit. Hij denkt ook dat Club Brugge de motor is achter het stopzetten van de competitie.

"Naar wat wij vernemen wel. Vreemd, gezien er geen enkele discussie is over wie straks kampioen is, wat er ook wordt beslist. Dat is zowat het enige wat buiten kijf staat. Dat Charleroi en Gent hen daarin volgen snap ik ergens wel. Ze hebben de beste Europese tickets. Ik snap het dus wel, maar men moet transparant zijn. Clubs waarmee ik gepraat heb (en die wellicht voor stopzetting gaan stemmen, nvdr.) gaan ervan uit dat hun belangen (promoveren, niet zakken) zullen worden ingelost, terwijl dat allemaal niet kan."

Ten slotte wees Jaecques ook Bayat met de vinger. "Hij draagt een dubbele per. De CEO van Charleroi spreekt als voorzitter van de Bond (in de Raad van Bestuur van de Pro League) namens heel het Belgisch voetbal. Dat kan nu toch niet."