Remco Evenepoel blikt terug op enkele 'moeilijke jaren' bij Anderlecht: "Bedankt om me proberen te breken"

Remco Evenepoel deed zaterdag een nieuwe challenge, die hij vlijtig deelde via Instagram. Hij passeerde langs enkele plaatsen die hem nauw aan het hart liggen. Een van die haltes was Neerpede, waar Evenepoel de jeugdelftallen van Anderlecht doorliep.

"Ik heb hier elf jaar van mijn leven doorgebracht", vertelt Evenepoel aan zijn Instagram-volgers. "Om eerlijk te zijn: die laatste jaren waren de moeilijkste. Ze hebben me zelfs mentaal een beetje gebroken."

Maar het moge duidelijk zijn dat Evenepoel intussen meer dan rechtgekrabbeld is, wat hij ook zelf aangeeft.

"Als ik er nu op terugkijk, hebben ze me sterker gemaakt in het leven. Dus bedankt om me proberen te breken", aldus een grijzende Evenepoel. "Eerlijk gezegd ben ik trotser op dit truitje" (wijzend naar zijn outfit van Deceuninck-Quick.Step).