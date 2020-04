Denis Odoi ziet een terugkeer naar België wel zitten maar stelt één voorwaarde

Of hij met Fulham straks nog in actie moet schieten in de Championship, de Engelse tweede klasse, dat weet Denis Odoi nog niet. Wel dat hij straks een nieuwe club mag kiezen

Het contract van Denis Odoi bij Fulham loopt na dit seizoen af. De 31-jarige rechtsachter kwam in ons land al uit voor Oud-Heverlee Leuven, Sint-Truiden, Anderlecht en Sporting Lokeren en sluit een terugkeer naar de Jupiler Pro League niet uit. "In België zou het wel een goeie club moeten zijn. Met alle respect, maar ik heb nog ambitie. De Engelse 2e klasse is heel competitief. Ik wil zo lang mogelijk zo hoog mogelijk blijven spelen", legde Odoi uit bij Sporza. Naar Japan? Maar ook een verlengd verblijf bij Fulham is niet uitgesloten. "Alles is nog mogelijk. Ik zou gerust hier kunnen blijven. Ik woon hier graag. Maar tegen een avontuur in bijvoorbeeld Japan zou ik ook geen neen zeggen", besloot hij.