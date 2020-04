Nieuwe eigenaars van Newcastle zien het groot: 'Mertens, Cavani en Pochettino op verlanglijstje'

Newcastle United werd onlangs overgenomen door een een consortium rond de Saoedische kroonprins. Dat het hen overloopt aan ambitie, is duidelijk. Ze willen Newcastle, dat de laatste jaren steevast in de rechterkolom van de Premier League kampeert, terug doen heropleven.

De nieuwe eigenaars willen van de 'slapende reus' terug een 'zwaargewicht' in het Engels voetbal maken, zo gaven ze eerder aan.

En daar willen ze de nodige investeringen voor doen. Volgens TalkSport zou Steve Bruce volgend jaar niet meer aan het roer staan als manager. Mauricio Pochettino en Massimiliano Allegri staan hoog op de verlanglijst.

Maar ook tussen de lijnen is Newcastle United van plan om grote namen in te lijven. Dries Mertens (32), wiens contract bij Napoli afloopt in juni, zou een van de prioriteiten zijn van the Magpies, net als Edinson Cavani. Het contract van de 33-jarige Uruguayaan bij PSG loopt eveneens af in juni.