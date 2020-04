OFFICIEEL: Lokeren-Temse heeft eerste aanwinst beet, en het is geen onbekende

De eerste transfer van Lokeren-Temse is een feit. En het is geen onbekende voor de Waaslanders. Gil Van Moerzeke, de jonge spits van Lokeren, blijft zijn club trouw.

De 22-jarige spits kwam dit seizoen zes keer in actie in de Proximus League, waarin hij 1 keer de weg naar doel vond. Van Moerzeke zal volgend seizoen dus aan de slag gaan in Tweede Amateur.

Van Moerzeke is een rijzige spits, die door zijn postuur (1.90m) en werkkracht weegt op een defensie. Hij begon dit seizoen bij de beloften, maar werd in de loop van het seizoen steeds vaker in het eerste elftal gebruikt.