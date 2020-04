Change of plans voor Duivels? Drie gaststeden willen af van organisatie

Onder de twaalf gaststeden voor het EK 2020 (dat in 2021 plaatsvindt), zijn er drie niet meer geneigd om volgend jaar gaststad te zijn. Ook Kopenhagen, waar de Duivels één groepswedstrijd moeten spelen, lijkt zich terug te trekken.

Strooit het uitstel van het EK nog meer roet in het eten voor de UEFA? Het Europese orgaan heeft de 12 gaststeden nog tot 30 april de tijd gegeven om hun kandidatuur voor volgend jaar in te trekken.

Volgens The Scottish Sun zouden Rome en Bilbao om gezondheids- en economische redenen van gedacht veranderd zijn. Ook Kopenhagen overweegt haar kandidatuur in te trekken. Normaal gezien wordt 'Le Grand Départ' van de Tour de France in de Deense hoofdstad gehouden. De twee sportevents hetzelfde moment, zou misschien wat overdreven zijn.

Voor de Rode Duivels betekent het dat ze waarschijnlijk een paar andere hotels en vluchten zullen moeten boeken. Normaal gezien speelden ze tegen Denemarken in Kopenhagen en indien ze groepswinnaar werden, moesten ze in de achtste finale naar Bilbao.