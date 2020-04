Steven Van Gucht is duidelijk: "Heropstart competitie niet onmogelijk, maar..."

Het is nog niet duidelijk of er dit seizoen nog gevoetbald zou worden in de Belgische competitie. Paul Gheysens, de voorzitter van Antwerp, hoopt van wel, maar volgens Michel D'Hooghe moet de gezondheid prioritair zijn. Volgens viroloog Steven Van Gucht is opnieuw voetballen echter niet onmogelijk.

De viroloog gaf meer uitleg bij VTM NIEUWS. "Op zich is het voetballen zelf niet onmogelijk, maar er is vooral vrees voor de neveneffecten. Zo komen supporters misschien in het geheim bij elkaar om voor hun ploeg te supporteren." Volgens Het Laatste Nieuws zal er morgen op de Algemene vergadering van de Pro League nog niet beslist worden of er nog verder gevoetbald kan worden dit seizoen. De Pro League zou namelijk wachten op verdere richtlijnen van de regering.