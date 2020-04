Duivelse verdediger denkt enkel aan EK: "Ik wil niet te vroeg aankondigen dat ik stop"

Thomas Vermaelen is één van de jongens die op het EK van volgende zomer de Rode Duivels moet rechthouden. Het zou zomaar kunnen dat hij vervolgens de internationale schoenen aan de haak hangt. Al wil hij die beslissing nu nog niet nemen.

Thomas Vermaelen zal 35 jaar zijn als hij met België op zoek gaat naar Europees goud. De verdediger kreeg de voorbije jaren meermaals af te rekenen met blessures, maar de voorbije maanden bleef hij uit die verdomde lappenmand weg.

"Het lijkt me niet slim om nu al aan te kondigen dat ik na het EK ga stoppen", vertelt Vermaelen in La Dernière Heure. "Anders krijg ik er misschien spijt van. We zien wel op het moment zelf."

Ik voel me fit

Vermaelen en Vincent Kompany zitten wat dat betreft in eenzelfde schuitje. "Die vragen komen telkens terug als het over Vincent en mezelf gaat. We zijn al wat ouder en hebben ons deel van blessures gehad. Maar ik voel me fit."