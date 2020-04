Standard reageert op het interview van Orlando Sá: "Dergelijke uitspraken keuren we niet goed"

Standard heeft via een officieel persbericht gereageerd op de uitspraken van Orlando Sa. De aanvaller liet namelijk zijn licht schijnen op het coronavirus, maar de ploeg wist naar eigen zeggen niet van het interview.

Bekijk hier het persbericht van Standard. Het is terug te vinden op de website van de club:

Eerst en vooral is het belangrijk om te benadrukken dat onze club dergelijke uitspraken uiteraard niet goedkeurt.

Dit interview werd afgenomen zonder het akkoord van de club die zelfs niet werd ingelicht door het Portugese medium of de speler.

Het is duidelijk dat Orlando SA zich persoonlijk uitdrukt MAAR als speler van onze club moet hij elk interview melden aan Standard de Liège voor akkoord zoals dit ook contractueel vastgelegd is.

Het is trouwens niet aan de voetbalwereld of zijn actoren om zich publiekelijk uit te drukken over het algemene beheer van deze gezondheidscrisis door de Staat en de ziekenhuizen.

Het is absoluut noodzakelijk dat iedereen zijn plaats kent.

Bovendien keerde de speler in kwestie terug naar Portugal zonder de club hiervan op de hoogte te stellen, zoals hij dit nochtans had moeten doen.

Dit alles zal natuurlijk intern verder opgevolgd worden.

Standard de Liège en zijn fans hebben steunacties opgezet om de Luikse ziekenhuizen te helpen en willen bij deze hun aanmoedigingen voor alle mensen die in diverse sectoren strijden tegen het Covid-19, herhalen.