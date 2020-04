Keeper zonder club heeft op dit moment toch handen vol met eigen bedrijf dat inspeelt op coronacrisis: "De vraag is enorm"

Door het heengaan van Sporting Lokeren heeft Davino Verhulst momenteel geen ploeg meer. Maar de dagen van de doelman zijn goed gevuld, want hij heeft nog een bedrijf en dat wordt momenteel druk gesolliciteerd. Hij maakt immers mondmaskers.

DV13, zijn initialen en rugnummer, heet het bedrijf. In normale tijden maakt het kledij voor sportclubs en richt het zich op belettering. Door de coronacrisis heeft hij het geweer echter van arm veranderd.

“Enkele weken na de corona­uitbraak kregen we uit verschillende hoeken de vraag of we mond­maskers wilden bedrukken”, zegt Verhulst in GvA. “De aan­vragen bleven maar binnenlopen, daarom besloten mijn vennoot Marc De Belser en ik om ook mondmaskers en plexiwanden te verdelen.”

“Meerdere bedrijven, winkels en scholen plaatsten al een bestelling. Net als gemeentes die hun inwoners tijdig willen bevoor­raden. En ook voetbalclubs vroegen al mondmaskers met hun ­logo erop gedrukt.”

De mondmaskers vliegen de deur uit en het is intussen de hoofdbezigheid geworden. “Mondmaskers gaan een onderdeel van ons leven én van DV13 blijven”, aldus Verhulst. “De mensen willen deze miserie niet nog eens meemaken. Het zal geen abnormaal beeld meer zijn dat in de toekomst vijftig procent van de mensen met een mondmasker over de Meir rondloopt.”