De Bruyne door weekblad verkozen tot speler van het jaar, maar: "Daar ben ik wel nog steeds kwaad om"

Kevin De Bruyne is door het weekblad The Athletic verkozen tot speler van het jaar. De Belg is ook dé uitgesproken favoriet om 'PFA Player of the Year' te worden.

Kevin De Bruyne kende een uitstekend seizoen en bereidde al 16 assists voor, terwijl hij er zelf ook al acht tegen de netten duwde. Door het weekblad The Athletic krijgt De Bruyne zijn eerste individuele erkenning van het seizoen.

Of Kevin De Bruyne ook 'PFA Player of the Year' zal worden, is nog even afwachten. Maar De Bruyne is alvast topfavoriet. Zelf hecht hij weinig belang aan de prijs. "Ik zou het kunnen plaatsen als ik hem niet win. Twee jaar geleden maakte ik ook kans, maar dan werd het uiteindelijk Mo Salah."

"Ik heb geleerd niet te veel rekening te houden met anderen hun mening. De ene week ben je de beste, de week erop de slechtste. De exponentiële groei van sociale media draagt daar zeker aan bij."

Het is nog niet zeker of de competitie in Engeland nog verder gezet zal worden. De Bruyne hoopt alvast zijn jacht naar het assistenrecord van Thierry Henry nog te kunnen verderzetten.

"Ik had vorig jaar tijdens de galawedstrijd van Vincent Kompany al tegen Thierry gezegd dat ik dit seizoen voor zijn record ging. Ik had al eens dat record gebroken toen ik nog bij Wolfsburg zat. Daarom was ik ook zo kwaad toen ze mijn assist voor Sterling afnamen op Arsenal", aldus De Bruyne.

"Gelukkig ben ik een middenvelder en zijn statistieken voor mij van minder belang. Ik kan perfect uitblinken, zonder dat ik een goal of assist achter mijn naam heb."