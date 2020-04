De toekomstige doelman van Anderlecht? "Voorlopig is er nog geen reden om enthousiast te zijn"

De Franse doelman Jean Butez zou een eventueel vertrek van Hendrik Van Crombrugge bij Anderlecht kunnen opvangen, maar zo ver is het nog lang niet.

Jean Butez was de voorbije twee jaar uitstekend bij Moeskroen. Daardoor staan de Belgishce topclubs in de rij voor de Franse doelman. Afgelopen zomer leek hij naar Club Brugge te trekken, maar nu wordt toch vooral Anderlecht genoemd.

"Geen reden om enthousiast te zijn"

"Ik weet dat Anderlecht contact heeft opgenomen met mijn agent, maar op dit moment is het gewoon een contact, meer niet", vertelde Butez aan Sport/Voetbalmagazine.

"De pers is erg snel als we spreken over Anderlecht, maar Van Crombrugge is er voorlopig nog, dus er is op dit moment geen reden om enthousiast te zijn."