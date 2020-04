De top- en floptransfers van Waasland-Beveren: het leergeld van Jackers en een trio dat onder de verwachtingen blijft

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen.

Beginnen doen we onderaan met Waasland-Beveren. Misschien wel de moeilijkste taak, aangezien het transferbeleid over bijna heel de lijn gefaald is. Met Boljevic en Ampomah zochten de sterspelers andere oorden op en hun vervangers konden de verwachtingen niet inlossen. De financiële gezondheid primeerde over de sportieve belangen.

TOP

Nordin Jackers werd als doublure van Danny Vukovic landskampioen met Racing Genk. Genoeg geleerd in de schaduw van een ervaren doelman en hij vond dat het tijd werd om ergens eerste keus te worden. Genk en Waasland-Beveren gaven hem die kans. Jackers ging wel eens in de fout, maar elke 22-jarige doelman moet leergeld betalen op het hoogste niveau. Een absolute voltreffer was het niet, daarvoor stond hij te vaak in een schietkraam.

FLOP

Bekijk het als een soort van joker die we inzetten, de grootste flop waren de zomer- én wintermercato. Florin Durmishaj werd gehuurd van Olympiakos en werd na acht flauwe optredens al teruggestuurd. Van de ervaren Japanner Kobayashi -vorig jaar nog goed voor acht assists in de Eredivisie- hadden we ook veel meer verwacht. Wat dan gezegd van Xian Emmers. Een grote Belgische belofte die van Inter wat ervaring mag opdoen in eigen land, maar na 2 november niet meer in het stuk voor kwam. In januari werd hij nog gelinkt aan een terugkeer naar Italië. Hopelijk wordt zijn volgende uitleenbeurt een groter succes.