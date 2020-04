Leuren met Rode Duivel: Chelsea wil af van Batshuayi en wil 'tactisch sterkere' Mertens in de plaats

Wil er iemand een makkelijk scorende spits, die tactisch - volgens zijn trainers - niet al te begaafd is? Chelsea wil Michy Batshuayi deze zomer absoluut kwijt, maar een grote transferprijs moeten ze ook niet verwachten.

Batshuayi is een schutter en speelt op gevoel. Maar de drie trainers die hij in Londen al had - Conte, Sarri en Lampard - vonden hem tactisch niet genoeg geschoold om kans te maken op een basisplaats, schrijft HLN. Bij The Blues heeft hij zich nooit echt kunnen doorzetten in de vier jaren die hij er speelt. Hijzelf wil ook andere lucht en een kans om onbetwist titularis te worden.

Hem kwijtraken wordt voor Chelsea echter geen sinecure. Misschien als pasmunt bij een andere transfer. In die optiek houden ze ook Dries Mertens sterk in de gaten. De Rode Duivel kan op vier posities - diepe spits, de flanken en in steun van de aanval - spelen en Lampard zou hem dus wel kunnen gebruiken.