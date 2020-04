Geen nieuw contract bij Anderlecht, maar wel uitgegroeid tot 'de rechtsvoetige Ziyech': "Ik voel geen enkele rancune"

Hij werd door Voetbal International uitgeroepen als één van de beste tien spelers van het seizoen in de Eredivisie. Niemand had verwacht dat Mike Trésor Ndayishimiye zo'n impact zou hebben op Willem II. Maar wat als hij nu vorig seizoen nog bij Anderlecht had gezeten onder Vincent Kompany.

Ndayishimiye stond altijd bekend als één van de dribbelvaardigste spelers uit de jeugdwerking van Anderlecht. Rafael van der Vaart noemde hem zelfs al 'de rechtsvoetige Ziyech'. "Als dat van hem komt, doet dat uiteraard veel plezier", zegt Ndayishimiye bij LDH. "Het heeft toch gewicht als hij zoiets zegt. Hij heeft bij Ajax en Real gespeeld."

Hij was al vertrokken toen Kompany arriveerde, maar lijkt wel het profiel te hebben waarmee hij kansen had gekregen. "Ik heb geen spijt dat ik vertrok, want ik heb er veel door geleerd. Ik had het graag anders gewild. Toen ik bij de U17 zat nam Nicolas Frutos me al regelmatig mee met de beloften. Enkele maanden later kreeg ik mijn eerste contract."

"Nadat we geen akkoord vonden over een contractverlenging en er een nieuwe coach arriveerde, werd ik teruggezet naar de U19. Uiteraard ben je dan niet gelukkig als jongere. Ik heb er lessen uit getrokken. Ik heb geen enkele rancune. Om een doel te bereiken zijn er verschillende routes mogelijk. Maar ja, het project van Kompany had wel op mijn lijf geschreven kunnen zijn: stap voor stap beter worden en van het profvoetbal proeven met Sporting..."