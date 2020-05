RETRO: SLM-ramp: Hoe nobele gedachte veertien Nederlandse profvoetballers de dood injoeg

In de loop van de voorbije decennia zijn er tal van vliegrampen geweest waarbij voetbalteams betrokken waren. In deze reeks gaan we dieper in op enkele van deze tragische ongelukken. Vandaag: de SLM-ramp, die het leven kostte aan 176 mensen, waaronder veertien voetballers.

Op 7 juni 1989 vlogen 178 inzittenden van Schiphol naar Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Onder hen veertien spelers van het Kleurrijk Elftal, bestaande uit Nederlandse profs van Surinaamse origine die voornamelijk in de Nederlandse Eredivisie en Eerste Divisie speelden. Het Kleurrijk Elftal zou in Suriname enkele benefietwedstrijden gaan spelen om geld in te zamelen voor maatschappelijke projecten in en rond Paramaribo.

Bij de landing in Suriname gaat het echter helemaal fout. Door de dichte mist en een fout van de piloot raakt het toestel enkele bomen, waardoor het toestel crasht. Maar liefst 167 mensen laten het leven. Amper elf mensen en een hond, die toepasselijk Lucky werd genoemd, overleven de zware klap. Ook veertien voetballers lieten het leven: onder hen Virgall Joemankhan, die onder contract stond bij Cercle Brugge.

Enkele bekende namen ontsnappen

De dodentol had nog zwaarder kunnen oplopen, want tal van voetballers onstnapten aan de dood. Zo kregen sterren als Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Bryan Roy geen toestemming van hun clubs om af te zakken naar Suriname. Stanley Menzo, voormalig speler en trainer van Lierse, kroop dan weer echt door het oog van de naald. Door omstandigheden nam hij al een eerdere vlucht, waardoor hij aan deze tragedie ontsnapte.

Ook Winston Haatrecht werd geselecteerd. Hij moest echter verstek geven omdat hij met Heerenveen nog aan de bak moest in de eindronde. Zijn plaats werd op het laatste moment ingenomen door Jerry, zijn broer. Hij overleefde de crash niet.

De SLM-ramp kostte ook Jerry Haatrecht het leven. Emotionele woorden van Ruud Gullit & Frank Rijkaard over hem tijdens de herdenkingsdienst. pic.twitter.com/bVzV8tZp2V — Kent u deze Nog (@kentudezenog) June 7, 2017

Edu Nandlal: "Ik dacht alleen maar: nu ga ik dood"

Edu Nandlal, indertijd speler van Vitesse, is een van de weinigen die de ramp overleefde. Zowel mentaal als fysiek is hij getekend door de crash. In AD blikte hij ooit terug op deze gruwelijke dag. "Bij het opstijgen waren we allemaal aan het zingen met een meegereisd bandje, de stemming was geweldig."

"Bij het landen volgde ineens die klap. De vleugel brak tegen een boomtop en het toestel draaide. De klap was enorm en er was overal gegil. Daarna dacht ik alleen nog maar: nu ga ik dood. Ik had geen gordel om en ben uit het vliegtuig geslingerd. Dat is mijn geluk geweest, want zo ben ik niet in de vuurzee beland."