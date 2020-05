🎥 Ook verdedigers hebben compilaties! Rode Duivel in de kijker gezet door zijn werkgever

FC Watford heeft er een in elkaar gemonteerd voor Christian Kabasele. Onze landgenoot maakte in 2016 de overstap van KRC Genk naar de Hornets en voetbalde sindsdien een goede reputatie bij elkaar in de Premier League.

"De Koning van de ultieme tackle en de man die er steeds vol voor gaat", is de compilatie getiteld. Ze somt de beste verdedigende acties van de ex-verdediger van KV Mechelen en Eupen op.

The king of the last-ditch tackle and the man who lays it all on the line!



🇧🇪 @chriskabasele27's best bits from the season so far... pic.twitter.com/wKIeRqoUS1