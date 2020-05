Birger Verstraete ongerust na positieve coronatest van ploegmaats aangezien vriendin risicopatiënt is

Birger Verstraete is zeker en vast niet een van de positieve coronagevallen bij FC Köln, maar de verdedigende middenvelder maakt zich wel zorgen rond de veiligheid van hem en andere Bundesliga-spelers bij heropstart.

De spelers die positief getest hebben, werden onmiddelijk naar huis gestuurd om enkele weken in quarantaine te verblijven. De rest van de groep, waaronder Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete, trainen verder. Maar Verstraete maakt zich toch zorgen aangezien hij dezelfde dag van de test nog samen op het veld stond met de positieve spelers.

"Eén van hen was zelfs mijn duopartner in de fitness, dus dan komt het virus wel heel dicht. Mijn hoofd staat op dit moment echt niet naar voetbal", reageerde Verstraete bij VTM Nieuws. "We zijn allemaal getest en ik houd mijn hart vast voor de resultaten van morgen."

Vriendin is risicopatiënt

De middenvelder maakt zich vooral zorgen voor zijn omgeving en die van andere mensen. "Mijn vriendin is hartpatiënte en anderen hebben kinderen in huis, voor mij is dat veel belangrijker. Ik vind dat er wel een signaal mag komen van alle Bundesliga-teams om dit onverantwoord te noemen waar we nu mee bezig zijn", is hij hard voor de beslissing om opnieuw te voetballen.

"Als je anoniem aan elke speler vraagt hoe hij het ziet zitten om verder te doen... ben ik benieuwd naar het resultaat."