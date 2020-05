Roberto Martinez akkoord met contract dat hem ook nog tot na het EK in 2021 aan boord houdt

Onder Roberto Martinez pakten de Rode Duivels bijna twee jaar geleden een bronzen medaille op het WK in Rusland. Ook het volgende WK zou de Spanjaard nog in de Belgische dug-out staan.

Roberto Martinez had een contract bij de Rode Duivels tot na het Europees kampioenschap van 2020. Dat EK werd door de coronacrisis een jaar opgeschoven, dus in theorie hebben Eden Hazard en co nog geen bondscoach in de zomer van 2021.

De bondslui hadden er vertrouwen in dat de aimabele Spanjaard zijn contract met een jaar zou verlengen en dat was wellicht terecht. Onder meer Het Laatste Nieuws berichtte zaterdagochtend dat Martinez een inhoudelijk en financieel akkoord heeft om aan te blijven tot na het WK in Qatar.

De KBVB zou dus nog veilig zitten tot de winter van 2022.