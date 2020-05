Spits van Gibraltar is niet nerveus om een pandoering te krijgen tegen toplanden: "Veel meer stress bij mijn club"

Lee Casciaro staat niet bekend als een sterrenvoetballer, maar hij heeft wel al tegen veel sterren moeten voetballen. De 38-jarige spits van Gibraltar vertelt het leven zoals het is als international van een dwergstaat.

"Het voordeel is dat niemand iets van je verwacht", reageert Casciaro bij Sport/voetbalmagazine. "Je stapt het veld op om je te amuseren. Bovendien heb je de mogelijkheid om in grote stadions te spelen met veel publiek, daar kick je op", is hij enthousiast.

Gibraltar staat op plaats 196 op de FIFA-ranking, enkel San Marino doet slechter qua Europese landen. Toch is Casciaro niet bang om zwaar ten onder te gaan met zijn land. "Er is geen druk. Bij mijn club (Lincoln red Imps) is er veel meer stress. Er is bijna geen geld voor sponsoring dus we moeten kampioen spelen zodat we in de voorrondes van de Champions League kunnen spelen. Enkel dan maken de clubs soms geen verlies."

In de Nations League neemt Gibraltar het op tegen landen van hun kaliber, wat ongetwijfeld leuker is dan tegen België te moeten spelen. "We spelen daar ook vanuit de eigen kracht en proberen het initiatief te nemen. Tegen de grote landen knokken we voor elkaar en proberen we de ruimtes zo klein mogelijk te houden", maakt Casciaro zich geen illusies.