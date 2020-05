Eredivisie kampt met zelfde problemen als JPL: "Voor 10 tot 15 clubs is het de vraag of ze dit gaan overleven. En dat is een voorzichtige schatting"

Nederland heeft eigenlijk dezelfde problemen als wij in België. Er is ook de vraag met hoeveel ze volgend seizoen in de Eredivisie gaan spelen: 18 of 20? Maar voormalige Groningen-directeur Hans Nijland vraagt zich wel af of er straks nog 20 clubs gaan zijn. Hij vreest voor een bloedbad...

Nijland ziet er nog heel wat clubs tussenuit vallen door financiële problemen. "We hebben het nu over twintig en achttien clubs, maar wie garandeert mij dat die er over een paar maanden nog zijn", zegt hij bij Voetbal International. "Wie zegt mij dat alle BVO's dit overleven? Ik geef je op een briefje dat het voor zeker tien tot vijftien clubs zeer de vraag is of ze dit gaan overleven. En dat is nog een voorzichtige schatting. In het verleden werden clubs vaak gered door de lokale overheid. Die kan dit keer niet helpen."

De Eredivisie ligt al zeker tot 1 september stil. En dan is er nog een ander probleem. "Clubs in de Eerste Divisie maar ook pakweg FC Groningen, SC Heerenveen, FC Utrecht en FC Twente zijn in hun sponsorinkomsten extreem afhankelijk van het MKB. Die bedrijven hebben het ontzettend zwaar. Nu vallen er nog relatief weinig bedrijven om, maar geloof me: die golf komt nog. En dat gaat de voetballerij ook voelen. Het is de vraag welke club het loodje gaat leggen. Misschien komt er vanzelf wel ruimte in de Eredivisie…"