Naast Gianluigi Buffon gaat ook andere oude krijger en clublegende weldra contract verlengen bij Juventus

Terwijl het zeer de vraag is of er dit seizoen nog gevoetbald gaat worden in de Europese topcompetities, maakt Juventus volop werk van de ploeg voor volgend seizoen. Zeker de spelers met grote verdiensten voor de club wil het behouden. Zoals Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini.

Onlangs geraakte al bekend dat Buffon op zijn 42ste nog niet genoeg heeft van het spelletje en de legendarische doelman een mondeling akkoord bereikte voor een contract voor een extra jaar. Tuttosport bevestigt dat ook en maakt ook gewag van een verlengde overeenkomst voor Giorgio Chiellini. De verdediger is nog wel wat jaren jonger dan Buffon, maar behoort met zijn 35 lentes toch ook al tot de oudere garde. Chiellini voetbalt maar liefst vijftien jaar aan een stuk al voor Juventus. Dit seizoen sukkelde hij wel op de knie. In februari keerde hij terug in de ploeg als invaller en nu bevestigt Juve dus het vertrouwen in hem met een nieuw contract dat binnenkort geofficialiseerd moet worden. Daarnaast zijn er ook nog onderhandelingen met Paulo Dybala aan de gang. De Argentijn heeft echter al verschillende keren positief getest op het coronavirus. Zijn eerste focus zal dus naar het gevecht tegen het virus moeten gaan.