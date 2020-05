Martinez krijgt alle sleutels bij de KBVB in handen: bestbetaalde coach ooit in België

Roberto Martinez krijgt de sleutel van alle nationale ploegen in handen. De bondscoach gaat - de laatste details moeten nog in orde gebracht worden - een nieuw contract tekenen dat hem de machtigste man in het Belgisch voetbal maakt.

Martinez en zijn entourage vonden dat de bondscoach zwaar onderbetaald werd voor wat hij allemaal deed. Sinds anderhalf jaar neemt hij er immers ook de functie van de vertrokken Chris Van Puyvelde bij als technisch directeur van de KBVB. Dat zal met zijn nieuw contract tot december 2022 opgelost worden: Martinez gaat zo'n 3 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Hij blijft dus technisch directeur en gaat mee de peilers bepalen waarop het Belgisch voetbal moet gebouwd worden in de toekomst. Hij beslist dus over alle jeugdreeksen en over de aanstelling van de coaches. Er is wel een clausule in zijn contract verwerkt dat hij bij een lucratief clubaanbod kan vertrekken.