Alle kaarten liggen gunstig voor heropstart Bundesliga

Volgens persagentschap Reuters zal Duits bondskanselier Angela Merkel woensdag groen licht geven om de Bundesliga te herstarten vanaf 15 mei.

Duits minister van Volksgezondheid Jens Spahn ziet dat de clubs in de Bundesliga het goed aanpakken en vindt geen tegenargumenten om de heropstart niet door te laten gaan. Ook de Duitse deelstaten gaan volgens Reuters akkoort met een herneming achter gesloten deuren. Na de mogelijke goedkeuring van Merkel, moeten alle 36 clubs van de eerste en tweede Bundesliga wel nog in overleg gaan met elkaar over de specifieke invulling.

Met nog 9 wedstrijden te gaan, ligt de titelstrijd nog helemaal open in Duitsland. Leider Bayern München tellt 4 punten meer dan Borussia Dortmund, maar ook RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach hijgen in de nek van de Borussen.