Nieuwe onderhandelingen tussen Anderlecht en AC Milan over Saelemaekers

Anderlecht heeft geld nodig, maar zal zich ook moeten aanpassen aan de financiële realiteit door het coronavirus. Voor de crisis was er een akkoord over Alexis Saelemaekers met AC Milan, maar de Italiaanse club wil die deal nu herbekijken.

Milan betaalde reeds 3,5 miljoen euro huur en zou nog eens 3,5 miljoen euro moeten storten voor een definitieve overgang. Een inventieve overeenkomst die Anderlecht onmiddellijk geld bezorgde en Milan - dat ook niet meer die financiële grootmacht is als voorheen - toeliet niet direct de volle pot te moeten betalen.

De Rossoneri willen een nieuw elftal bouwen met jong talent en zien Saelemaekers daar wel in meedraaien, maar... er moet iets af van de resterende transfersom. Milan moet ook besparen door het mogelijk bloedbad dat in de Serie A zal aangericht worden en wil nieuwe onderhandelingen over de deal.

Anderlecht is bereid daaraan mee te werken, want Saelemaekers heeft zelf al aangegeven dat hij in Italië wil blijven. Hij paste zich - ondanks enkele vervelende blessures - snel aan en heeft het er naar zijn zin. AC wil iets minder betalen, maar met meer aantrekkelijke voorwaarden, door bijvoorbeeld de laatste schijf in één keer over te maken.