Eden Hazard, Thibaut Courtois en andere La Liga-sterren melden zich voor coronatest

De Spaanse competitie ligt voorlopig nog stil door het coronavirus, maar een uitspraak over de stopzetting van de competitie is er nog niet.

Vooraleer er een beslissing genomen wordt, zullen de clubs alle spelers en staffleden van de club testen. Naar verwachting zullen de trainingen in Spanje gauw hervat worden, maar zal dit wel plaatsvinden in kleine groepen.

Eden Hazard en Thibaut Courtois (met masker) kwamen ook vandaag aan bij Real Madrid.

La Liga players travelled to their clubs' facilities to undergo coronavirus tests today as they prepare to return to training pic.twitter.com/Aq70vRU2qZ