Twee clubs die stijgen of geen? Die vraag blijft voor OHL en Beerschot, maar een promotiefinale komt er quasi zeker niet

Geen wedstrijden meer voor 1 augustus betekent dat de huidige competitie erop zit. Toch is het nog wachten tot de Algemene Vergadering van 15 mei wanneer we daar 100% zeker van zijn. Ook of er nog een promotiefinale komt of niet.

Op 15 mei komt de Algemene Vergadering van de Pro League bijeen om het advies van de Raad van Bestuur -stopzetting van de competitie- te bekrachtigen. Of de aangeduide werkgroep dan ook al uitspraak gaat doen over promotie/degradatie is niet zeker.

Wat wel zeker is, is dat we een verderzetting van de promotiefinale quasi zeker kunnen uitsluiten. Het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat die terugmatch nog gespeeld kan worden op een relevante datum die noch OHL noch Beerschot benadeelt”, zei Pro League-voorzitter Peter Croonen bij Gazet van Antwerpen.

Twee promovendi? Of geen?

Die relevante datum zou 1 of 2 augustus zijn. Maar dat is onhaalbaar voor de clubs als ze dan pas, wellicht enkele dagen voor het begin van de nieuwe competitie, weten of ze in 1A, 1B over een ander format zullen uitkomen.

Dan rest er nog de vraag of de clubs zullen promoveren of in 1B zullen blijven. Dat de Pro League het voorbeeld van Nederland volgt, geen clubs die naar eerste klasse promoveren, is niet uitgesloten. Het kan ook dat ze beide promoveren. Op 15 mei weten we misschien meer.