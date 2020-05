'Franse traditieclubs staan in de rij voor sterkhouder van Standard'

De eerste sterkhouder is op weg naar de uitgang bij Standard. De Franse clubs staan in de rij voor Samuel Bastien. Een akkoord is in de maak. De Luikenaars hebben dan wel een licentie, maar vers geld blijft welkom.

Samuel Bastien haalde op sociale media al uit naar de geruchten omtrent een samenwerking met Mogi Bayat en een transfer naar FC Nantes. Het enige ‘fake news’ in die berichtgeving is dat Bayat de speler zal vertegenwoordigen. Maar de prestaties van Bastien hebben er wel voor gezorgd dat hij op de radar van enkele Franse clubs is komen te staan, waaronder FC Nantes. Les Canaris volgen de Jupiler Pro League nu eenmaal van dichtbij. Ook Lille OSC en OGC Nice volgen Bastien. Volgt Vanheusden ook? En dat is goed nieuws voor Standard. De Rouches hebben dringend nood aan geld om de financiën aan te zuiveren. Een extra zakcentje voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht is dus welkom.