OFFICIEEL: Kopenhagen verwelkomt het EK én de Rode Duivels in 2021

Het was even koffiedik kijken, maar de Rode Duivels gaan volgend jaar wel degelijk Denemarken partij geven in Kopenhagen op het (uitgesteld) Europese Kampioenschap in 2021. De Deense hoofdstad blijft één van de gaststeden voor het EK.

De burgemeester van Kopenhagen, Frank Jensen, sprak deze week nog zijn vurige wens uit om het Europees Kampioenschap én de start van de Tour de France in 2021 naar zijn stad te halen en zijn dromen zijn nu vervuld. De voorzitter van de Deense voetbalbond bevestigde het nieuws: "Het is ongelooflijk om de vier wedstrijden van het EK in Kopenhagen te mogen organiseren. Dank u wel voor de stad Kopenhagen, de UEFA en de Tour de France: we verwachten een grootste sportieve zomer in 2021!" De Rode Duivels nemen het dus op 17 juni 2021 in Kopenhagen op tegen Denemarken. De Denen nemen in de eigen hoofdstad ook nog op tegen Finland op 12 juni en Rusland op 21 juni. Kopenhagen is ook het decor van een achtste finale op 28 juni.