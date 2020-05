Camps is duidelijk: "Op wat stamvee na zit niemand nog te wachten op een bekerfinale, sluit dit verloren seizoen af en begin opnieuw"

Dat er een streep mag getrokken worden onder de Jupiler Pro League jaargang 2019-2020 is een zekerheid, maar wat met de bekerfinale? Er zijn, zoals altijd, voor- en tegenstanders. Columnist Hugo Camps bevindt zich duidelijk in het tweede kamp.

"Op wat stamvee na zit niemand te wachten op een bekerfinale out of the blue", geeft Camps van jetje bij Het Laatste Nieuws. De columnist staat er natuurlijk om bekend geen blad voor de mond te nemen.

"Antwerp-Club Brugge is een nietszeggende confrontatie als de competitie al weken stilligt en niemand weet wat er morgen op het programma staat. Als de wedstrijd ook nog achter gesloten deuren moet gespeeld worden is het helemaal een farce. Sluit dit verloren seizoen af en begin opnieuw."

Ook de Pro League krijgt nog een flinke sneer: "Het is zielig hoe de Pro League de verantwoordelijkheid uit de weg gaat. Angsthazen die staan te bibberen voor juridische nasleep en onderling gekrakeel. Tot sint-juttemis de kool en de geit sparen, dát is het profiel van de Pro League. In een beschaafde democratie zouden de heren opstappen en zich terugtrekken in een gezelschapsspel."